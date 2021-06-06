Песков: форма сборной Украины? Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА

"Будет ли Россия настаивать на запрете этой формы сборной Украины? Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА", — цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, что одним из элементов дизайна игровой формы сборной Украины по футболу являются контуры границ страны, в которые дизайнеры включили Республику Крым, вышедшую из состава государства путем референдума в 2014 году. Также разработчики комплекта разместили на нем принятые в полиции и вооруженных силах Украины в качестве приветствия лозунг-пароль и отзыв на него, которые введены в обращение членами действовавших на территории УССР во время Великой Отечественной войны военизированных организаций ОУН и УПА.
Евро-2020, перенесенный на нынешнее лето из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на скандальную форму сборной Украины к чемпионату Европы-2020, которую представил сегодня глава УАФ Андрей Павелко.
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