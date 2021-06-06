Песков: форма сборной Украины? Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на скандальную форму сборной Украины к чемпионату Европы-2020, которую представил сегодня глава УАФ Андрей Павелко.