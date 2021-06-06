Украина ответила России касаемо формы: лучше занимайтесь своими допинговыми скандалами

Мирон Mаркевич, глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола, ответил на множественные претензии со стороны России по поводу формы украинцев на Евро-2020.

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