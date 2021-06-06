Украина ответила России касаемо формы: лучше занимайтесь своими допинговыми скандалами

Напомним, что национальная команда Украины планирует выступать на предстоящем чемпионате Европы-2020 в форме, на которой изображены границы государства с Крымом и Донбассом.
"Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь ещё смеют что-то комментировать и рекомендовать", - цитирует Mаркевича Meta-ratings.com.ua.
Республика Крым вышла из состава Украины путем референдума в 2014 году и с того момента является субъектом Российской Федерации.
На предстоящем чемпионате Европы-2020 национальная сборная Украины во время групповой стадии сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
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Мирон Mаркевич, глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола, ответил на множественные претензии со стороны России по поводу формы украинцев на Евро-2020.
Фото: Getty Images
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