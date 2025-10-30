- Очень рад и победе, и двум своим голам. Эмоции после такого матча суперпозитивные. Получилась такая игра, что до самых последних минут не было понятно, чем она закончится. Когда выходил на замену, понимал, что нужно помочь и в обороне, и искать шансы впереди. Вроде бы получилось и то, и другое.
Вчера, 29 октября, состоялся матч десятого тура чемпионата Франции, в котором "Монако" встречался на выезде с "Нантом". Игра проходила на стадионе "Ля Божуар - Луи Фонтено" и завершилась победой гостей со счетом 5:3.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 69-й минуте встречи и уже спустя шесть минут зажег свою фамилию на табло. Дубль Головин оформил на четвертой компенсированной минуте к основному времени поединка.
Источник: "СЭ"
Головин прокомментировал свой дубль в ворота "Нанта"
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о победе над "Нантом" в матче 10-го тура Лиги 1 (5:3).
Фото: ФК "Монако"