Целе - Шелбурн. 18 декабря 2025 23:00

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Экс-футболист "Ростова" и "Локомотива" скончался в возрасте 43 лет - РПЛ
11
Сперцян: для "Краснодара" важно уйти на зимний перерыв на первом месте
2
Агент Баринова отреагировал на новость о финальном предложении "Локомотива"
5
"Локомотив" сделал финальное предложение Баринову по новому контракту - "СЭ"
9
Агент Дивеева допустил уход игрока из ЦСКА зимой
3
Главные новости
Матчи
27
Скрыть
Сегодня (9)
Завтра (14)
Вчера (4)
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Борнмут
0 - 0
0
0
Эвертон
1 тайм
Фулхэм
0 - 1
0
1
Манчестер Сити
1 тайм
Ньюкасл
23:15
Тоттенхэм
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Барселона
23:00
Атлетико
Не начат
Кубок Италии
Новости
Ювентус
23:00
Удинезе
Не начат
Кубок Германии
Новости
Боруссия М
1 - 2
1
2
Санкт-Паули
Завершен
Герта
6 - 1
6
1
Кайзерслаутерн
Завершен
РБ Лейпциг
23:00
Магдебург
Не начат
Боруссия Д
23:00
Байер
Не начат
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сочи
0 - 0
0
0
Динамо Мх
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Родина
0 - 0
0
0
КАМАЗ
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Райо Вальекано
1 - 1
1
1
Валенсия
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Болонья
1 - 3
1
3
Кремонезе
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Бернли
22:30
Кристал Пэлас
Не начат
Арсенал
22:30
Брентфорд
Не начат
Брайтон
22:30
Астон Вилла
Не начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем Форест
Не начат
Лидс
23:15
Челси
Не начат
Ливерпуль
23:15
Сандерленд
Не начат
Кубок Италии
Новости
Аталанта
17:00
Дженоа
Не начат
Наполи
20:00
Кальяри
Не начат
Интер
23:00
Венеция
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Атлетик
21:00
Реал Мадрид
Не начат
Кубок Германии
Новости
Фрайбург
20:00
Дармштадт
Не начат
Бохум
20:00
Штутгарт
Не начат
Гамбург
22:45
Хольштайн
Не начат
Унион
22:45
Бавария
Не начат
Россия
РПЛ
2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Краснодар
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Балтика
Спартак
Рубин
Акрон
Динамо
Ахмат
Ростов
Крылья Советов
Динамо Махачкала
Оренбург
Нижний Новгород
Сочи
Целе - Шелбурн. 18 декабря 2025 23:00
онлайн
Лига конференций
Общий этап. 6 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Целе
Шелбурн
Лига конференций
Нашли ошибку в статье?