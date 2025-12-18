Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Силкин назвал имя подходящего тренера для "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал, кого считает хорошим наставником для бело-голубых.
Фото: Getty Images
"Я думаю, Черчесов — хороший кандидат на пост главного тренера "Динамо", у него очень хороший тренерский штаб. Я, например, половину успеха отдаю его помощникам. Люди, с которыми он играл и работал вместе в сборной и в других клубах. Черчесов опытнее, чем Гусев", — приводит слова Силкина "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что совет директоров "Динамо" обсуждал кандидатуры исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева и Станислава Черчесова, возглавляющего "Ахмат".

Напомним, 17 ноября московский клуб покинул Валерий Карпин, который занимал должность главного тренера с лета 2025 года. "Динамо" временно руководит Ролан Гусев. Вместе с ним бело-голубые провели четыре матча, в которых одержали одну победу, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко по итогам 18-ти туров.

