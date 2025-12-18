Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Радимов – о новичке "Локомотива": смущает, что иностранец

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о подписании контракта "Локомотива" с аргентинским полузащитником Лукасом Верой.
Фото: ФК "Химки"
"Это качественный футболист. Для разнообразия атакующих действий он точно пригодится. Смущает только то, что "Локомотив" делал ставку на отечественных футболистов, а тут иностранец. А так это усиление, конечно", — приводит слова Радимова "Матч ТВ".

"Локомотив" объявил о подписании трудового соглашения с аргентинским полузащитником в среду, 17 декабря. Лукас Вера пополнил состав команды на правах свободного агента. Его действующий контракт с железнодорожникам рассчитан до конца сезона-2027/28.

28-летний футболист ранее выступал за "Оренбург" и "Химки". На его счету – 85 матчей в РПЛ, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал 16 голевых передач. На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти прошедших туров РПЛ команда довела количество набранных очков до 37. У лидирующего "Краснодара" 40 очков.

