Радимов – о новичке "Локомотива": смущает, что иностранец

"Это качественный футболист. Для разнообразия атакующих действий он точно пригодится. Смущает только то, что "Локомотив" делал ставку на отечественных футболистов, а тут иностранец. А так это усиление, конечно", — приводит слова Радимова "Матч ТВ".
"Локомотив" объявил о подписании трудового соглашения с аргентинским полузащитником в среду, 17 декабря. Лукас Вера пополнил состав команды на правах свободного агента. Его действующий контракт с железнодорожникам рассчитан до конца сезона-2027/28.
28-летний футболист ранее выступал за "Оренбург" и "Химки". На его счету – 85 матчей в РПЛ, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал 16 голевых передач. На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти прошедших туров РПЛ команда довела количество набранных очков до 37. У лидирующего "Краснодара" 40 очков.
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о подписании контракта "Локомотива" с аргентинским полузащитником Лукасом Верой.
Фото: ФК "Химки"