ПСЖ - Фламенго. 17 декабря 2025 20:00

Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Главные
Читаемые
Комментируемые
Представитель Чалова сообщил об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ
Представитель Чалова: надеюсь, Федор уйдет из ПАОКа зимой
6
В "Реале Сосьедад" рассказали о будущем Захаряна
3
ПАОК хочет расстаться с Чаловым
13
В ПАОК ответили на вопрос о предложениях по Чалову
Главные новости
Матчи
26
Сегодня (3)
Завтра (1)
Вчера (22)
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
Борнмут
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Райо Вальекано
23:00
Бетис
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Рома
22:45
Комо
Не начат
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Ноттингем Форест
3 - 0
3
0
Тоттенхэм
Завершен
Сандерленд
1 - 0
1
0
Ньюкасл
Завершен
Кристал Пэлас
0 - 3
0
3
Манчестер Сити
Завершен
Вест Хэм
2 - 3
2
3
Астон Вилла
Завершен
Брентфорд
1 - 1
1
1
Лидс
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Севилья
4 - 0
4
0
Овьедо
Завершен
Сельта
2 - 0
2
0
Атлетик
Завершен
Леванте
Перенесён
Вильярреал
Алавес
1 - 2
1
2
Реал Мадрид
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Милан
2 - 2
2
2
Сассуоло
Завершен
Удинезе
1 - 0
1
0
Наполи
Завершен
Фиорентина
1 - 2
1
2
Верона
Завершен
Дженоа
1 - 2
1
2
Интер
Завершен
Болонья
0 - 1
0
1
Ювентус
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Фрайбург
1 - 1
1
1
Боруссия Д
Завершен
Бавария
2 - 2
2
2
Майнц
Завершен
Вердер
0 - 4
0
4
Штутгарт
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Лион
1 - 0
1
0
Гавр
Завершен
Страсбург
0 - 0
0
0
Лорьян
Завершен
Осер
3 - 4
3
4
Лилль
Завершен
Ланс
2 - 0
2
0
Ницца
Завершен
Марсель
1 - 0
1
0
Монако
Завершен
Кубок Английской лиги
Новости
Кардифф Сити
23:00
Челси
Не начат
