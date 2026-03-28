Агент высказался о трансферной стоимости Сафонова

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о трансферной стоимости голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: GETTY IMAGES
По словам агента, стоимость Сафонова будет расти и он на данный момент стоит дороже 22 миллионов евро.

- Неудивительно, что стоимость Сафонова на Transfermarkt выросла до 22 млн евро. Матвей — голкипер мирового уровня, основной игрок "ПСЖ".
Его стоимость будет только расти и расти, это не предел. В реальности он стоит дороже 22 миллионов евро, - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

С лета 2024 года Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" - его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. После недавнего обновления стоимость 27-летнего голкипера на интернет-портале Transfermarkt выросла до 22 миллионов евро.

В текущем сезоне россиянин вышел на поле в 16 встречах во всех турнирах, пропустил 17 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в семи матчах. На счету Сафонова 18 матчей в составе национальной команды России.

