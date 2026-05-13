Сергеев ответил, рассматривает ли уход из "Динамо" летом

Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев оценил свою игру в весеннем отрезке сезона 2025/2026, а также ответил на вопрос о том, может ли сменить клуб в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По словам Сергеева, весной он получал мало игровой практики.

"Как оценю свою игру весной? Очень мало играл. Главное, что помогаю команде, чтобы она выигрывала. Мои голы — это уже второстепенно.

Нет ли желания уйти в аренду за игровой практикой? У меня контракт с "Динамо", я играю за этот клуб", — отметил Сергеев в разговоре с Metaratings.

В текущем сезоне Иван Сергеев провёл за "Динамо" 40 матчей, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 3 млн евро.

