Сёмин поделился мнением о карьере Головина во Франции

"Считаю, что Александр находится на своем месте. Стабильно играет, ему там нравится, он имеет в "Монако" статус. Не совсем уверен, что в такой ситуации ему нужно что-то менять. Достаточно хороший клуб, постоянно играет в еврокубках, с финансами", — отметил Сёмин в беседе со "Спорт-Экспрессом"

Россиянин выступает за монегасков с 2018 года. По мнению Юрия Павловича, прямо сейчас Головину не нужно ничего менять."Думаю, если было бы какое-то большое предложение — из ПСЖ, ведущих английских и испанских команд, "Баварии", то, конечно, клуб отпустил бы его. Наверное, такого не было.Александр Головин на данный момент провёл за "Монако" 263 матча, забил 39 мячей и отдал 46 результативных передач. Трофеев с монегасками россиянин не выигрывал. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.