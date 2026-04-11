Агент Головина прокомментировал состояние игрока "Монако"

"Будем надеяться, что на следующую игру Саша будет готов. У него мышечный спазм. Он в целом чувствует себя хорошо, восстанавливается, делает все, чтобы принять участие в следующей игре", - цитирует Клюева ТАСС.
Вчера, 10 апреля, состоялся матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором "Монако" был разгромлен на выезде "Парижем". Игра завершилась со счетом 1:4. Российский полузащитник Александр Головин не принимал участия в этой встрече из-за повреждения.
В этом сезоне Головин записал на свой счет 5+5 по системе гол плюс пас в 21 матче за "монегасков" в чемпионате Франции. Также в активе хавбека сборной России одна голевая передача в 7 играх текущего розырыша Лиги чемпионов.