По данным источника, московский "Спартак" пока не получал официальных предложений по крайнему нападюащему Маркиньосу, но при их поступлении может рассмотреть продажу или аренду с опцией выкупа игрока.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось об активном инетересе к 26-летнему вингеру со стороны "Црвены Звезды", которую возглавил бывший тренер "Спартака" Деян Станкович.
В этом сезоне 10-й номер красно-белых провел за команду 35 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 7 результативных передач. Действующий контракт бразильца с российским клубом рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро.
Источник: Metaratings
"Спартак" готов летом расстаться с нападающим - источник
Вингер может покинуть московский клуб этим летом.
Фото: ФК "Спартак"