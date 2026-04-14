Агент Головина сообщил, сможет ли хавбек сыграть за "Монако" в ближайшем матче

"Монако" делает все, чтобы Александр участвовал в игре с "Осером". Посмотрим, сыграет ли. Не делаем никаких прогнозов, но все очень надеются, что Александр появится на поле", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, ранее футболист сборной России получил повреждение и пропустил матч 29-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Парижем" (1:4).
Александр Головин, играющий на позиции атакующего полузащитника, провел в этом сезоне 31 игру за "монегасков" во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.
Встреча "Монако" с "Осером" состоится 19 апреля.