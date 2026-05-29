Роман Адамов отреагировал на новость, что он станет тренером ЦСКА

Экс-футболист сборной России Роман Адамов прокомментировал информацию о вхождении в тренерский штаб ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
"Думаю, надо ждать официальной информации от клуба. Лучше все вопросы задать руководству ЦСКА", - передает слова Адамова "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что тренерский штаб московского ЦСКА пополнят тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов и бывший нападающий "Рубина", Ростова", а также ряда других клубов РПЛ Роман Адамов.

Адамов завершил карьеру в феврале 2015 года. Позднее он работал руководителем Академии "Ростова", а в декабре прошлого года был назначен заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола ФК "Ростов".

