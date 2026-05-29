По данным источника, в шорт-листе "Акрона" на место нового главного тренера осталось 3 кандидата. Сообщается, что это двое россиян и 52-летний Срджан Благоевич из "Партизана".
Отмечается, что тольяттинский клуб предложил сербскому специалисту контракт на 3 года. Подчеркивается, что нынешнее соглашение тренера истекает через год, но есть опция расторжения.
Напомним, "Акрон" объявил об увольнении Заура Тедеева после крупного поражения команды в дерби в заключительном, 30-м туре РПЛ от "Крыльев Советов" (1:4). В стыковых матчах против "Ротора" тольяттинцами руководил Мурат Искаков.
Источник: журналист Иван Карпов
Главный тренер "Партизана" может возглавить "Акрон"
Стал известен потенциальный преемник Заура Тедеева.
