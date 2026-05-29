Матчи Скрыть

Осинькин назвал свою главную ошибку в "Сочи"

Игорь Осинькин ответил на вопрос, какую главную ошибку на посту главного тренера "Сочи" он совершил.
Фото: ФК "Сочи"
"Возможно, нужно было раньше перейти на трех центральных защитников.

Но тут тоже об опыте — так как его не было, я рассчитывал на то, что ребята скорее поймут требования в четверке. К сожалению, мы пропускали слишком легкие голы, даже на сборах", - ответил Осинькин.

"Сочи" объявил о назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера в сентябре прошлого года. Российский специалист возглавил команду после увольнения из клуба испанца Роберта Морено.

Под руководством Осинькина сочинцы провели 23 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых одержали 6 побед, трижды сыграли вничью и потелпели 14 поражений. В трех встречах Кубка России "барсы" три раза проиграли. По итогам сезона подопечные Осинькина финишировали последними в турнирной таблице и вылетели в Первую лигу.

Источник: Спортс’’

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится