Матерацци извинился за поездку в Россию

Марко Матерацци прокомментировал свою поездку в Москву на финал Кубка России.
Экс-игрок "Интера" и национальной сборной Италии признал, что его визит вызвал негативную реакцию, и принёс извинения.

По словам экс-футболиста, он находился в российской столице недолго и участвовал только в детском мероприятии.

- Я провел там полдня, участвуя исключительно в мероприятии для детей. Я не принимал участия ни в каких других мероприятиях на стадионе. Несмотря на это, я понимаю, что мое присутствие там задело многих, - сказал итальянец в соцсетях.

Он также отметил, что всегда стремился дарить детям положительные эмоции через футбол.

Напомним, Матерацци посетил финал Кубка России вместе с Андреа Пирло. В решающем матче турнира "Спартак" обыграл "Краснодар" в серии пенальти.

