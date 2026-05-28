Матерацци извинился за поездку в Россию

По словам экс-футболиста, он находился в российской столице недолго и участвовал только в детском мероприятии.
- Я провел там полдня, участвуя исключительно в мероприятии для детей. Я не принимал участия ни в каких других мероприятиях на стадионе. Несмотря на это, я понимаю, что мое присутствие там задело многих, - сказал итальянец в соцсетях.
Он также отметил, что всегда стремился дарить детям положительные эмоции через футбол.
Напомним, Матерацци посетил финал Кубка России вместе с Андреа Пирло. В решающем матче турнира "Спартак" обыграл "Краснодар" в серии пенальти.