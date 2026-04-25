Ростов
0 - 1 0 1
ОренбургЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен

Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

"Сегодня я увидел команду". Челестини высказался после ничьей ЦСКА с "Рубином"

Наставник ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ничью с "Рубином" (0:0) в матче 27-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Тренер отметил, что команда переживает непростой отрезок, но постепенно выходит из него и начинает действовать более слаженно.

- Мы пытаемся найти новую динамику. После матча с "Краснодаром" что-то нарушилось, а поражение от "Сочи" сильно ударило по команде. Но мы продолжаем бороться, сплотились. Сегодня я увидел команду - ребята сражались и хотели победить, - приводит слова Челестини "Матч ТВ".

После этого тура армейцы занимают пятое место с 45 очками. "Рубин" располагается на седьмой позиции, имея в копилке 39 баллов.

В следующем туре столичная команда при своих болельщиках примет "Зенит", поединок 28-го тура РПЛ пройдёт 2 мая.

