"Он предан команде и выкладывается". В ЦСКА высказались о Баринове

- Баринов провел такой же матч, как и вся команда, он выкладывался. Отдает всего себя, он предан команде, мы на него рассчитываем в любой ситуации. Мне бы хотелось, чтобы вся команда играла чуть получше, - приводит слова Челестини "Матч ТВ".
Московская команда не смогла добиться победы и упустила возможность приблизиться к тройке лидеров. Сейчас "армейцы" идут на шестой позиции.
29-летний футболист присоединился к ЦСКА зимой, перейдя из "Локомотива". В текущем сезоне он провёл 26 матчей, забил три мяча и сделал шесть результативных передач, однако в составе армейцев пока не отметился голевыми действиями.