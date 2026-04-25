"Он предан команде и выкладывается". В ЦСКА высказались о Баринове

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил игру полузащитника Дмитрия Баринов после встречи с "Рубином" (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
Специалист отметил вклад хавбека и его отношение к игре.

- Баринов провел такой же матч, как и вся команда, он выкладывался. Отдает всего себя, он предан команде, мы на него рассчитываем в любой ситуации. Мне бы хотелось, чтобы вся команда играла чуть получше, - приводит слова Челестини "Матч ТВ".

Московская команда не смогла добиться победы и упустила возможность приблизиться к тройке лидеров. Сейчас "армейцы" идут на шестой позиции.

29-летний футболист присоединился к ЦСКА зимой, перейдя из "Локомотива". В текущем сезоне он провёл 26 матчей, забил три мяча и сделал шесть результативных передач, однако в составе армейцев пока не отметился голевыми действиями.

