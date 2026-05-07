Овчинников назвал тренера, которому под силу тренировать "Зенит"

"Он может справиться со всеми — в том числе с "Зенитом". Семак же справлялся там, а Талалаев не хуже него. Думаю, он навёл бы порядок среди бразильцев в плане дисциплины. Просто к Семаку они уже привыкли.
Кто-то правильно и грамотно раскручивает Талалаева. Элемент пиара есть обязательно. Тем более, что этот сезон для него успешный, а если попадёт в тройку — вообще сказка", — отметил Овчинников в беседе с "Советским спортом".
После 28 туров "Балтика" с 46 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 29 туре команда сыграет в гостях с "Локомотивом" (3-е место, 50 очков). Встреча пройдёт в воскресенье, 10 мая, начало — в 19:30 мск.