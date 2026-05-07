Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Астон Вилла
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Страсбург
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ШахтерНе начат

Овчинников назвал тренера, которому под силу тренировать "Зенит"

Футбольный тренер Валерий Овчинников выделил специалиста, который, по его мнению, справился бы с работой главным тренером "Зенита" не хуже Сергея Семака.
Фото: ФК "Балтика"
Овчинников считает, что этим специалистом является действующий наставник "Балтики" Андрей Талалаев.

"Он может справиться со всеми — в том числе с "Зенитом". Семак же справлялся там, а Талалаев не хуже него. Думаю, он навёл бы порядок среди бразильцев в плане дисциплины. Просто к Семаку они уже привыкли.

Кто-то правильно и грамотно раскручивает Талалаева. Элемент пиара есть обязательно. Тем более, что этот сезон для него успешный, а если попадёт в тройку — вообще сказка", — отметил Овчинников в беседе с "Советским спортом".

После 28 туров "Балтика" с 46 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 29 туре команда сыграет в гостях с "Локомотивом" (3-е место, 50 очков). Встреча пройдёт в воскресенье, 10 мая, начало — в 19:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится