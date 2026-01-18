Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
15:30
КДВНе начат
Ахмат
17:00
ОФК БелградНе начат

У игрока "Милана" украли часы стоимостью свыше полумиллиона евро

Нападающий "Милана" Никлас Фюллькруг стал жертвой кражи в отеле.
Фото: Getty Images
Как сообщает Football Italia, у немецкого форварда пропали четверо наручных часов общей стоимостью более 500 тысяч евро.

По данным источника, футболист оставил часы в сейфе гостиничного номера перед тренировкой. После возвращения Фюллькруг обнаружил, что сейф вскрыт, а вещи исчезли. Кто именно совершил кражу, на данный момент неизвестно.

Фюллькруг выступает за "Милан" на правах аренды с 2026 года. На его счету четыре матча за клуб.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится