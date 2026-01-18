У игрока "Милана" украли часы стоимостью свыше полумиллиона евро

Нападающий " Милана " Никлас Фюллькруг стал жертвой кражи в отеле.

Фото: Getty Images

Как сообщает Football Italia, у немецкого форварда пропали четверо наручных часов общей стоимостью более 500 тысяч евро.



По данным источника, футболист оставил часы в сейфе гостиничного номера перед тренировкой. После возвращения Фюллькруг обнаружил, что сейф вскрыт, а вещи исчезли. Кто именно совершил кражу, на данный момент неизвестно.



Фюллькруг выступает за "Милан" на правах аренды с 2026 года. На его счету четыре матча за клуб.