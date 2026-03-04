Челестини прокомментировал победу над "Краснодаром" в Кубке России

- В первом тайме я видел только одну команду на поле. Было 6–7 моментов, гол нам забили из аута. Во втором тайме все было то же самое. Просто в первом мы не забили, а во втором забили. Но качество я такое же видел.
"Краснодар" вообще не создал ни одного момента. Наша команда провела великолепный матч, - приводит слова Челестини "Матч ТВ".
Сегодня, 4 марта, ЦСКА одержал домашнюю победу над "Краснодаром" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Забитыми мячами в составе красно-синих отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес. Автором единственного забитого мяча в составе южан стал Мозес Кобнан Дэвид. Ответная встреча команд состоится в Краснодаре 17 марта.
По итогам 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 43 набранными очками. ЦСКА располагается на четвертой строчке с 36 баллами в своем активе.