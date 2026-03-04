Футболист ЦСКА высказался о провокациях со стороны "Краснодара"

Фото: ПФК ЦСКА

- Перед матчем мы говорили о том, что нужно держать голову холодной. Понимали, что соперник будет провоцировать, что возможны жёсткие эпизоды - всё-таки полуфинал кубка. Соперник пытался нас спровоцировать, но не поддались, - цитирует игрока "Советский спорт"

Футболист отметил, что армейцы заранее готовились к возможным провокациям со стороны соперника.Встреча завершилась победой армейцев - 3:1. У хозяев отличились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес, тогда как единственный мяч "Краснодара" записал на свой счёт Мозес Кобнан.Ответная встреча запланирована на 17 марта - команды вновь сыграют между собой уже на поле краснодарского клуба.