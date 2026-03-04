Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
КраснодарЗавершен

Футболист ЦСКА высказался о провокациях со стороны "Краснодара"

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес поделился мнением о характере матча с "Краснодаром" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
Футболист отметил, что армейцы заранее готовились к возможным провокациям со стороны соперника.

- Перед матчем мы говорили о том, что нужно держать голову холодной. Понимали, что соперник будет провоцировать, что возможны жёсткие эпизоды - всё-таки полуфинал кубка. Соперник пытался нас спровоцировать, но не поддались, - цитирует игрока "Советский спорт".

Встреча завершилась победой армейцев - 3:1. У хозяев отличились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес, тогда как единственный мяч "Краснодара" записал на свой счёт Мозес Кобнан.

Ответная встреча запланирована на 17 марта - команды вновь сыграют между собой уже на поле краснодарского клуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится