Евсеев высказался об изменениях в игре махачкалинского "Динамо"

- Вы смотрели игру? Увидели отличия от осени? Ярче? Это же не художественное что-то. Вы пишите новости, не зная о чем? Почему вы тогда пишите новости? В прошедшем матче мы использовали четыре схемы. И мы победили.
В полемику вступать я не хочу. Вы же сами сказали, что пишите о футболе, но в нем не разбираетесь. Чтобы понять потенциал, двух игр мало, - цитирует Евсеева "Матч ТВ".
Сегодня, 4 марта, махачкалинское "Динамо" одержало выездную победу над "Ростовом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России со счетом 2:0. В полуфинале нижней сетки махачкалинцам предстоит сыграть с петербургским "Зенитом".
Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинской команды в январе текущего года, по итогам 19 сыгранных туров клуб располагается на 12 строчке в турнирной таблице РПЛ с 18 набранными очками в своем активе. 8 марта, в воскресенье, подопечные Евсеева вновь сыграют с "Крыльями Советов" на выезде - команды встретятся в матче 20 тура РПЛ.