Нападающий "Коринтианса", как сообщает журналист Бенджамин Бэк, уже получил итальянское гражданство и положительно относится к такой возможности. По данным источника, дебют бразильского форварда за национальную команду возможен в отборе к чемпионату мира 2030 года.
Российским болельщикам игрок знаком по выступлениям за "Зенит": в составе петербургского клуба он провёл 15 встреч, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
Экс-футболист "Зенита" может сыграть за сборную Италии
Юри Алберто может сменить сборную и выступать за Италию.
Фото: ФК "Зенит"