"Интер" обыграл "Комо" в матче с семью голами

"Интер" в гостях одержал победу над "Комо" в матче 32-го тура Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Хозяева вышли вперёд благодаря голам Алекса Валле и Николаса Паса, однако ещё до перерыва Маркус Тюрам сократил отставание. После паузы французский форвард оформил дубль и сравнял счёт.



Затем Дензел Думфрис дважды поразил ворота "Комо" и вывел гостей вперёд. В концовке Лукаш Да Кунья реализовал пенальти и установил окончательный результат - 3:4 в пользу миланской команды.



В таблице чемпионата Италии "Интер" занимает первое место, набрав 75 очков. "Комо" располагается на пятой позиции с 58 баллами.

Комо