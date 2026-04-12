Хозяева вышли вперёд благодаря голам Алекса Валле и Николаса Паса, однако ещё до перерыва Маркус Тюрам сократил отставание. После паузы французский форвард оформил дубль и сравнял счёт.
Затем Дензел Думфрис дважды поразил ворота "Комо" и вывел гостей вперёд. В концовке Лукаш Да Кунья реализовал пенальти и установил окончательный результат - 3:4 в пользу миланской команды.
В таблице чемпионата Италии "Интер" занимает первое место, набрав 75 очков. "Комо" располагается на пятой позиции с 58 баллами.
"Интер" обыграл "Комо" в матче с семью голами
"Интер" в гостях одержал победу над "Комо" в матче 32-го тура Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:3.
