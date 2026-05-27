"Индепендьенте" ведет переговоры по трансферу игрока "Спартака" - источник

"Индепендьенте" заинтересован в трансфере футболиста "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, аргентинский клуб начал переговоры по переходу Эсекьеля Барко.

Футболист выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 37 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Соглашение с Барко рассчитано до конца июня 2027 года.

Аргентинский футболист играл за "Индепендьенте" с 2016 по 2018 год.

Источник: журналист Херман Гарсия Грова

