По информации источника, аргентинский клуб начал переговоры по переходу Эсекьеля Барко.
Футболист выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 37 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Соглашение с Барко рассчитано до конца июня 2027 года.
Аргентинский футболист играл за "Индепендьенте" с 2016 по 2018 год.
Источник: журналист Херман Гарсия Грова
"Индепендьенте" ведет переговоры по трансферу игрока "Спартака" - источник
