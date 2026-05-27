Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Кристал Пэлас
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Экс-руководитель "Локомотива" может возглавить "Милан"

Бывший руководитель "Локомотива" по спорту и развитию может возглавить "Милан".
Фото: Getty Images
По информации источника, "Милан" заинтересован в кандидатуре Ральфа Рангника.

Немецкий специалист являлся руководителем "Локомотива" по спорту и развитию с начала июля по конец ноября 2021 года. На данный момент он возглавляет сборную Австрии. Соглашение с тренером рассчитано до конца июля 2026 года.

Ранее, 25 мая, Массимилиано Аллегри покинул пост наставника "Милана".

Источник: La Gazzetta dello Sport

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится