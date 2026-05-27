По информации источника, "Милан" заинтересован в кандидатуре Ральфа Рангника.
Немецкий специалист являлся руководителем "Локомотива" по спорту и развитию с начала июля по конец ноября 2021 года. На данный момент он возглавляет сборную Австрии. Соглашение с тренером рассчитано до конца июля 2026 года.
Ранее, 25 мая, Массимилиано Аллегри покинул пост наставника "Милана".
Источник: La Gazzetta dello Sport
Экс-руководитель "Локомотива" может возглавить "Милан"
