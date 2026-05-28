Карпин - о Салахе: посмотрим, кто способен его сдержать

Валерий Карпин высказался о возможном противостоянии защитников сборной России с Мохамедом Салахом в товарищеском матче против Египта.
Фото: РФС
Наставник национальной команды допустил, что против лидера египтян на фланге может сыграть Данил Круговой.

- Завтра посмотрим, кто способен его сдержать. Если по расстановке он будет играть справа, то Круговой. А сдержит или нет - посмотрим как раз, - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что Салах и Омар Мармуш готовятся к игре против сборной России.

После товарищеского матча сборная Египта отправится на чемпионат мира - 2026, где сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.

