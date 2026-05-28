Сёмин - о матче с Египтом: это хороший тест для сборной России

Юрий Сёмин считает матч против Египта серьёзной проверкой для сборной России.
Экс-наставник "Локомотива" отметил, что особый интерес вызывает игра российских защитников против лидера египетской команды Мохамеда Салаха.

- Матч против Египта - это очень хороший тест для сборной России. Интересно посмотреть на то, как российские защитники будут противостоять Салаху. Но, на мой взгляд, у египтян и помимо Мохамеда достаточно звездных игроков, - приводит слова Сёмина "РБ Спорт".

Товарищеская встреча между сборными Египта и России состоится 28 мая. Начало игры - в 21:00 по московскому времени.

