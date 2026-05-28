Лига конференций УЕФА

Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Райо ВальеканоЗавершен

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций

"Кристал Пэлас" выиграл Лигу конференций сезона-2025/2026. В решающем матче английский клуб оказался сильнее испанского "Райо Вальекано" - 1:0.
Фото: УЕФА
Автором единственного забитого мяча стал нападающий Жан-Филипп Матета. Француз отличился на 51-й минуте и принёс своей команде победу.

Для "Кристал Пэлас" этот успех стал историческим - клуб впервые завоевал еврокубковый трофей.

Лига конференций

Финал

Голы: Матета, 51

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Риад, Лакруа, Уортон, Канво, Муньос, Камада, Митчелл, Сарр, Пино (Гессан, 80), Матета (Ларсен, 76).

"Райо Вальекано": Баталья, Лежён, Чаварриа, Рациу, Сисс, Мартин (Менди, 62), Лопес (Диас, 63), де Фрутос (Камельо, 70), Паласон (Акомаш, 77), Гарсия (Эспино, 70), Журавски.

Предупреждения: Сисс, 20, Паласон, 23, Уортон, 41, Лопес, 48, Гарсия, 62, Пино, 74, Риад, 82, Менди, 85, Эспино, 90+2.

