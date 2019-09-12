» » "Локомотив" раскритиковал решение РФС о дате проведения матча Кубка России

"Локомотив" раскритиковал решение РФС о дате проведения матча Кубка России

Директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо прокомментировал решение РФС назначить датой проведения матча 1/16 финала Кубка России с "Балтикой" 25 сентября.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"В ситуации с календарём первое, что нужно сказать, так это то, что у "Локомотива" никогда не было пренебрежительного отношения к Кубку России, как это сейчас пытаются представить. Три кубка за последние пять лет — о чём вообще тут можно говорить! Однако в результате решения РФС действующий обладатель Кубка загнан в непростую ситуацию.

Всем же ясно, что мы вынуждены провести 4 матча за 10 дней. Или 6 за 18. Причём первые 4 в гостях. А с "Атлетико" играем после "Зенита" через два дня на третий. Тут как угодно можно считать, вывод один — в случае "Локомотива" о каких-то преференциях для клуба-участника еврокубков даже речи не идёт.

Мы предлагали по прошлогоднему примеру ЦСКА сыграть матч Кубка России 9 октября в паузе на матчи сборных — получили отказ. Причём предлагали такой же сценарий и для "Зенита", соблюдая равные условия для команд, борющихся за лидерство в российском чемпионате перед их очной встречей. Также предлагали сыграть 24 сентября, а не 25-го, и перенести матч с "Зенитом" на день раньше. Наше предложение было продиктовано регламентом и желанием лучше подготовиться к матчу Лиги чемпионов. В этом случае у "Зенита" было бы вообще 4 дня на подготовку к принципиальному с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА матчу с "Бенфикой". Ведь в европейском рейтинге мы ведём борьбу именно с Португалией, а ситуация заметно осложнилась. Сейчас каждое очко в Лиге чемпионов в прямом и переносном смысле на вес золота. Но подобный вариант переноса не устроил "Зенит". И от РФС снова последовал отказ. Непонятно, почему наша позиция не была услышана. Видимо, там руководствовались какой-то другой логикой", — сказал Брейдо в беседе с "Чемпионатом".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Кубок России Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Массимо Каррера: Гурцкая и Трабукки не являются моими агентами, они мои друзья, которые помогали 1
Арнор Сигурдссон: решение о переходе в ЦСКА было одним из легчайших в жизни
«Локомотив» воюет против спекулянтов. К Лиге чемпионов забанили уже 70 человек 1
Лионель Месси: Роналду пригласил меня на обед? Без проблем
Массимо Каррера: прочитал интервью Глушакова, но не придал ему особого значения 1
"Локомотив" раскритиковал решение РФС о дате проведения матча Кубка России 5
Оскар Хильемарк: в России сильная лига, рад, что у меня есть возможность попробовать здесь свои силы
В Краснодаре нашли злоумышленника, который украл часы у Ари на 23 млн рублей 2
"Локомотив" прокомментировал информацию о возможности купить билеты на ЛЧ только у спекулянтов
В АПЛ хотят расширить использование VAR
Леонид Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко
Бекао договорился с «Удинезе» ещё зимой, по Соболеву даже не стали разговаривать. Интервью гендиректора ЦСКА 22
Следственный комитет проводит проверку по факту травли школьника за прическу в стиле Ибрагимовича
Сергей Юран: Георгиевский и сейчас мог бы играть в ЦСКА. Вторая лига – не его уровень, это очевидно 1
Андре Виллаш-Боаш: моя мечта — стать президентом "Порту"
Участники еврокубков потратили на летние трансферы почти 4 миллиарда евро
"Зенит" — о фото Азмуна с Тотти: два короля 2
Болельщики "Локомотива" жалуются на возможность купить билеты на ЛЧ только у спекулянтов
У арестованного агента Тибо Куртуа изъяли 7 миллионов евро
Стала известна пятерка самых посещаемых клубов сезона-2018/19 в Европе
Лионель Месси: Пуйоль был бы идеальным спортивным директором "Барселоны"
Александр Егоров рассказал, стоит ли ждать женщин-арбитров на матчах РПЛ
Глава департамента судейства РФС: с теми арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой
Дмитрий Сенников — о травле школьника с прической Ибрагимовича: носи эту прическу, где угодно, но не в школе 5
"Ротор" уволил всех помощников главного тренера за неудовлетворительные результаты. Клуб занимает 3-е место в ФНЛ 1
Лионель Месси: "Барселона" — мой дом. Я не хочу уходить, но желаю побеждать
Александр Егоров: ситуация с судейством и у меня самого на 100% вызывает бурю возмущений 8
Гендиректор "Шахтёра": когда подписывали Витао, оставалось полчаса до закрытия трансферного окна
Мэр Парижа обратилась к Неймару
Роман Бабаев — о ситуации с Бекао: неприятно, чувствуешь себя лохом 9
Все новости