"Локомотив" раскритиковал решение РФС о дате проведения матча Кубка России

Директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо прокомментировал решение РФС назначить датой проведения матча 1/16 финала Кубка России с "Балтикой" 25 сентября.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"