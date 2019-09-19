Хабиб Нурмагомедов: ни один спорт даже близко не стоит с футболом

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вчера посетил матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом", на котором сфотографировался с бывшими игроками сборной Франции Клодом Макелеле и Юрием Джоркаффом."Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру. Футбол — это спорт, которому нету равных и не было. Ни один спорт даже близко не стоит с футболом", - написал Нурмагомедов в Инстаграме.