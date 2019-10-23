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Капелло: Гильерме ошибся во втором голе

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу "Ювентуса" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" (2:1).

"Сарри сказал, что "Ювентус" нанёс 28 ударов? Наверное, я смотрел другой матч. Это не мои данные, мне предоставили статистику после игры. Работая комментатором на ТВ и глядя на статистику УЕФА, я часто думал, что, наверное, смотрел другой матч. "Ювентус" смог обыграть "Локомотив" благодаря двум дальним ударам. Решающую роль во втором голе сыграла ошибка голкипера. В любом случае хочу поздравить "Ювентус", — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

"Ювентус", набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. "Локомотив" (3) — 3-й.

В 4-м туре "Локомотив" и "Ювентус" 6 ноября сыграют в Москве.

"Чемпионат"


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Теги: Капелло Гильерме Локомотив Ювентус Лига чемпионов
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