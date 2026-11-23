Фото: ФК "Спартак"

- Блин, нуууууу " Спартак ", - написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Московская команда открыла счёт на 14-й минуте и удерживала преимущество практически до финального свистка, однако пропустила ответный мяч в концовке встречи.После 15 матчей "Спартак" с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо 30 ноября сыграет на выезде с "Факелом".