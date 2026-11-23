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Глушаков одним сообщением выразил эмоции после матча "Спартака" в Каспийске
Сегодня, 04:21
Бывший полузащитник "
Спартака
" Денис Глушаков эмоционально отреагировал на ничью красно-белых с махачкалинским "
Динамо
" (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Московская команда открыла счёт на 14-й минуте и удерживала преимущество практически до финального свистка, однако пропустила ответный мяч в концовке встречи.
- Блин, нуууууу "
Спартак
", - написал Глушаков в своём телеграм-канале.
После 15 матчей "Спартак" с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо 30 ноября сыграет на выезде с "Факелом".
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Денис Глушаков
Спартак
Динамо Мх
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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