- Я не знал. Слухи ходили, но мы договорились с ним уже после игры с "Динамо".
Мы договариваемся сами, никому подножки не ставили. Когда я набрал Ролану и спросил, можем ли мы встретиться и поговорить, он сказал: "Можем". Дальше мы очень быстро всё решили, - приводит слова функционера "Матч ТВ".
Под руководством Гусева "Ахмат" одержал две победы подряд, последняя из которых пришлась на матч с ЦСКА (2:1). Грозненцы с 17 очками занимают 11-е место в РПЛ. 28 ноября команда сыграет на выезде с "Балтикой".