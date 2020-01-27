"Лишение финала Лиги чемпионов нам не грозит. Мы работаем над подготовкой", - цитирует Медведева РИА Новости.
В декабре прошлом года WADA лишил РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных Московской лаборатории. Россия на несколько лет может потерять право проведения крупных международных соревнований.
Напомним, 25 сентября 2019 года УЕФА официально объявил о том, что финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет на стадионе "Газпром Арена", который вмещает 68 тысяч зрителей.
Гендиректор "Зенита" заверил, что решение WADA никак не повлияет на проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге
По словам Александра Медведева, финал Лиги чемпионов 2021 года состоится в Санкт-Петербурге, как и было запланировано.
Фото: russianweek.ca
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