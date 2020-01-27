Гендиректор "Зенита" заверил, что решение WADA никак не повлияет на проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге

По словам Александра Медведева, финал Лиги чемпионов 2021 года состоится в Санкт-Петербурге, как и было запланировано.



Фото: russianweek.ca