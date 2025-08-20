"Сейчас рано об этом говорить. Понимаю, что к Артему Сергеевичу приковано максимальное внимание. Безусловно, это самый яркий игрок нашей команды. Но пока что вопрос о продлении точно не стоит", - цитирует Клюшева "Матч ТВ".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" осенью 2024 года на правах свободного агента. Нападающий провел за клуб во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 9 голевых передач. Действующий контракт футболиста с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона.
После 5 сыгранных туров тольяттинский клуб располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками.
В "Акроне" рассказали, обсуждает ли клуб продление контракта с Дзюбой
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался о продлении контракта с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"