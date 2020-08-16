Последней английской командой, выбывшей из еврокубков, стал "Манчестер Юнайтед". Накануне в полуфинале Лиги Европы "МЮ" уступил "Севилье" со счётом 1:2.
Ранее из четвертьфинала Лиги Европы выбыл "Вулверхэмптон", который также уступил "Севилье".
В четвертьфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" уступил "Лиону".
Примечательно, что в прошлом сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы были полностью английские финалы.
Впервые за пять лет клубы АПЛ не сыграют в финалах еврокубков
Английские клубы впервые за последние пять лет не будут представлены в финалах еврокубков.
Фото: УЕФА
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