Впервые за пять лет клубы АПЛ не сыграют в финалах еврокубков

Английские клубы впервые за последние пять лет не будут представлены в финалах еврокубков.

Фото: УЕФА

Последней английской командой, выбывшей из еврокубков, стал "Манчестер Юнайтед". Накануне в полуфинале Лиги Европы "МЮ" уступил "Севилье" со счётом 1:2.



Ранее из четвертьфинала Лиги Европы выбыл "Вулверхэмптон", который также уступил "Севилье".



В четвертьфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" уступил "Лиону".



Примечательно, что в прошлом сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы были полностью английские финалы.