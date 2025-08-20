"Я Соболеву написал, поздравил. Осталось 18 мячей, и я думаю, что на самом деле он приблизится к цифре 20, потому что будет получать больше игрового времени, плюс есть кубковые матчи, и вообще форвард уровня Соболева в нашем чемпионате должен забивать много", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, что Владислав Радимов поспорил с Александром Соболевым, что форвард забьет 20 мячей в текущем сезоне.
В сезоне-2025/2026 Александр Соболев вышел на поле в 6 встречах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро. Ранее нападающий выступал за московский "Спартак", самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей" и "Томь".
Радимов: Соболев вполне может приблизиться к отметке в 20 голов
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о споре с нападающим "Зенита" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Зенит"