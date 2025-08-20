"Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, мое изображение в петле повешенным изображали. Ничего особенного", - приводит слова Быстрова "СЭ".
В 5 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" (2:2), Александр Соболев забил второй гол своей команды. На выходе со стадиона болельщики красно-белых протягивали футболисту деньги и скандировали оскорбительные высказывания.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро.
Быстров: Соболеву совали деньги? Мне вообще свиные головы кидали
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о болельщиках "Спартака", которые совали деньги нападающему "Зенита" Александру Соболеву.
Фото: ФК "Зенит"