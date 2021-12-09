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"Очень рад за Семака. Он повзрослел, стал мудрее". Радимов - о выступлении "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал ничью в матче петербургской команды с "Челси" (3:3).
Фото: "Матч ТВ"
По словам Радимова, ничья в игре с "Челси" придаст "Зениту" уверенности в себе. Экс-футболист "сине-бело-голубых" в своем комментарии также похвалил главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

"Может ли пригодиться эта ничья "Зениту" с точки зрения уверенности в себе? Конечно. Больше того, думаю, в будущем году "Зенит" предстанет совершенно другим именно с точки зрения психологии. Причем уверенность должна добавиться россиянам в первую очередь.

Впечатления от группового этапа в целом? Очень рад за Семака. На этом групповом этапе он показал, что "Зенит" может играть разные схемы. Сергей Богданович повзрослел, стал мудрее", - сказал Радимов.

Напомним, что накануне "Зенит" сыграл дома вничью с "Челси" в матче последнего тура группового раунда Лиги чемпионов. Петербуржцы финишировали третьими в группе H и вышли в плей-офф Лиги Европы. "Челси" выступит в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Матч ТВ


Теги: Зенит Радимов
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