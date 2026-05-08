Шевалье принял решение по своему будущему в "ПСЖ" - источник

"Ливерпуль" начал проявлять интерес к голкиперу "ПСЖ" Люку Шевалье.

Фото: Getty Images

Об этом сообщил журналист Экрем Конур. По данным источника, английский клуб рассматривает французского вратаря как возможную замену Алисону Бекеру в будущем.



Сообщается, что сам Шевалье хочет покинуть команду после непростого сезона. В текущем розыгрыше француз уступил место в составе российскому голкиперу Матвею Сафонову.



Шевалье стал игроком "ПСЖ" летом 2025 года. Контракт 24-летнего вратаря с клубом действует до 2030 года.