По информации телеграм-канала "Alexeev ньюс", окончательное решение руководство клуба планирует принять в конце мая. Источник утверждает, что вопрос будет обсуждаться на заседании совета директоров. В числе претендентов на продолжение работы остаётся нынешний наставник бело-голубых Ролан Гусев, однако руководство рассматривает и другие варианты.
Накануне "Динамо" уступило "Краснодару" в серии пенальти и завершило выступление в Кубке России. В РПЛ команда идёт на восьмой строчке в таблице.
В "Динамо" ещё не определились с главным тренером - источник
