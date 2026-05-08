По информации Mundo Deportivo, польский нападающий получил крупное предложение из MLS.
Интерес к форварду проявляет "Чикаго Файр". Американский клуб готов предложить 37-летнему футболисту около 15 миллионов евро за сезон, а с учётом бонусов сумма выплат может увеличиться до 20 миллионов.
Источник отмечает, что финансовые условия со стороны клуба MLS заметно выгоднее действующего предложения каталонцев.
Клуб из США предложил Левандовски контракт на 20 млн евро - источник
Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" остаётся неопределённым.
