Матчи Скрыть

Клуб из США предложил Левандовски контракт на 20 млн евро - источник

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" остаётся неопределённым.
Фото: УЕФА
По информации Mundo Deportivo, польский нападающий получил крупное предложение из MLS.

Интерес к форварду проявляет "Чикаго Файр". Американский клуб готов предложить 37-летнему футболисту около 15 миллионов евро за сезон, а с учётом бонусов сумма выплат может увеличиться до 20 миллионов.

Источник отмечает, что финансовые условия со стороны клуба MLS заметно выгоднее действующего предложения каталонцев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится