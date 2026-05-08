Клуб из США предложил Левандовски контракт на 20 млн евро - источник

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" остаётся неопределённым.

По информации Mundo Deportivo, польский нападающий получил крупное предложение из MLS.



Интерес к форварду проявляет "Чикаго Файр". Американский клуб готов предложить 37-летнему футболисту около 15 миллионов евро за сезон, а с учётом бонусов сумма выплат может увеличиться до 20 миллионов.



Источник отмечает, что финансовые условия со стороны клуба MLS заметно выгоднее действующего предложения каталонцев.

