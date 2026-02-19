"Буде-Глимт" Хайкина обыграл "Интер"

"Буде-Глимт" обыграл "Интер" в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов - 3:1.

Фото: УЕФА

Ключевую роль сыграл Каспер Хег: он забил сам и дважды ассистировал партнёрам. Ещё по мячу у норвежского клуба забили Сондре Фет и Йенс Хауге. Единственный ответный гол миланцев записал на свой счёт Франческо Эспозито.



Российский голкипер Никита Хайкин провёл весь матч и отметился тремя сейвами, внеся вклад в победу своей команды.



Ответная встреча состоится 24 февраля в Милане.