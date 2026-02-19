Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
1 - 6 1 6
НьюкаслЗавершен
Брюгге
3 - 3 3 3
АтлетикоЗавершен
Олимпиакос
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
ИнтерЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

"Буде-Глимт" Хайкина обыграл "Интер"

"Буде-Глимт" обыграл "Интер" в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов - 3:1.
Фото: УЕФА
Ключевую роль сыграл Каспер Хег: он забил сам и дважды ассистировал партнёрам. Ещё по мячу у норвежского клуба забили Сондре Фет и Йенс Хауге. Единственный ответный гол миланцев записал на свой счёт Франческо Эспозито.

Российский голкипер Никита Хайкин провёл весь матч и отметился тремя сейвами, внеся вклад в победу своей команды.

Ответная встреча состоится 24 февраля в Милане.

