Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Александр Бубнов: ЦСКА использовал игру с "Томью" для налаживания связей в атаке

Известный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Томью».

"Какие тут могут быть комментарии? ЦСКА сыграл в экономном режиме, и хотя Гончаренко говорил о потере концентрации в некоторых эпизодах, я думаю, армейцы скорее не хотели получить травмы накануне более важных матчей. Ясное дело, что серьезного давления соперник им оказать не мог. В каком-то смысле ЦСКА использовал эту игру для налаживания связей в атаке – самой проблемной зоне команды. На фоне «Томи» можно было отработать действия в нападении, посмотреть в деле ближайший резерв и так далее. В этом плане матч хозяевам удался – Витинью и Ионов забили, вышли на поле Миланов, Чалов и Оланаре. Что касается «Томи», то видно, что у нее есть проблемы и функционального, и тактического характера. В команде собраны молодые ребята, которым необходимо получить игровую практику. Думаю, до конца сезона ситуация не изменится, и в таком состоянии томичи будут играть со всеми. Зато они заработают необходимый опыт, который пригодится им в следующем сезоне. Скорее всего в команде уже в большей степени думают о будущем, чем о настоящем", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Томь ЦСКА
Сегодня, 13:11
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:45) #
  • +4
  •  (4)

ИЧСХ наладил ведь. У Витиньо оказывается потрясающее видение поля. Какой пас на 40 метров на Оланаре отдал. Тот настолько окуел, что даже растрерялся и забыл ударить по воротам.
Регистрация: 7.03.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.