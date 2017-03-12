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Александр Бубнов: ЦСКА использовал игру с "Томью" для налаживания связей в атаке
Известный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Томью».
"Какие тут могут быть комментарии? ЦСКА сыграл в экономном режиме, и хотя Гончаренко говорил о потере концентрации в некоторых эпизодах, я думаю, армейцы скорее не хотели получить травмы накануне более важных матчей. Ясное дело, что серьезного давления соперник им оказать не мог. В каком-то смысле ЦСКА использовал эту игру для налаживания связей в атаке – самой проблемной зоне команды. На фоне «Томи» можно было отработать действия в нападении, посмотреть в деле ближайший резерв и так далее. В этом плане матч хозяевам удался – Витинью и Ионов забили, вышли на поле Миланов, Чалов и Оланаре. Что касается «Томи», то видно, что у нее есть проблемы и функционального, и тактического характера. В команде собраны молодые ребята, которым необходимо получить игровую практику. Думаю, до конца сезона ситуация не изменится, и в таком состоянии томичи будут играть со всеми. Зато они заработают необходимый опыт, который пригодится им в следующем сезоне. Скорее всего в команде уже в большей степени думают о будущем, чем о настоящем", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"Какие тут могут быть комментарии? ЦСКА сыграл в экономном режиме, и хотя Гончаренко говорил о потере концентрации в некоторых эпизодах, я думаю, армейцы скорее не хотели получить травмы накануне более важных матчей. Ясное дело, что серьезного давления соперник им оказать не мог. В каком-то смысле ЦСКА использовал эту игру для налаживания связей в атаке – самой проблемной зоне команды. На фоне «Томи» можно было отработать действия в нападении, посмотреть в деле ближайший резерв и так далее. В этом плане матч хозяевам удался – Витинью и Ионов забили, вышли на поле Миланов, Чалов и Оланаре. Что касается «Томи», то видно, что у нее есть проблемы и функционального, и тактического характера. В команде собраны молодые ребята, которым необходимо получить игровую практику. Думаю, до конца сезона ситуация не изменится, и в таком состоянии томичи будут играть со всеми. Зато они заработают необходимый опыт, который пригодится им в следующем сезоне. Скорее всего в команде уже в большей степени думают о будущем, чем о настоящем", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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