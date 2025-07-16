Динамо Мх - Ахмат. 3 августа 2025 20:30

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Стадион: Анжи-Арена
Каспийск

            
 Чемпионат России

3 тур
   
        

        
        
        	

	




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Динамо Мх Ахмат Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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