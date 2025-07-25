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Спартак Кострома
Енисей
Спартак Кострома - Нефтехимик. 3 августа 2025 15:00
онлайн
Стадион:
СШОР им. А.В. Голубева
Кострома
Первая лига
3 тур
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