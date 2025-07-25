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19:00
Нижний НовгородНе начат

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Арсенал Тула
19:45
ШинникНе начат

Факел - Сокол. 3 августа 2025 19:00

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Стадион: Факел
Воронеж

            
 Первая лига

3 тур
   
        

        
        
        	

	




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Факел Сокол Первая лига

     
        
        





        

            
                
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